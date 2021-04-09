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Умер нобелевский лауреат, "отец евро" Роберт Манделл

Роберта Манделла считают идейным вдохновителем создания единой валюты для Европы

сегодня, 00:51
Автор:

Ольга Чародий

Влиятельный экономист-международник Роберт Манделл умер, сообщает economist.com. После получения Нобелевской премии по экономике в 1999 году Роберт Манделл рассказал  о своих целях в жизни. Его путь, как он выразился, заключался в том, чтобы влюбиться в экономическую теорию, получить докторскую степень в Массачусетском технологическом институте и провести время в Лондоне над написанием диссертации. Это также включало разработку основополагающих идей в области международной экономики. Он умер 4 апреля в возрасте 88 лет.

Умер нобелевский лауреат, "отец евро" Роберт Манделл

Роберт Манделл (фото из открытых источников)

Манделл объяснил свой интерес к международной экономике Канадой. В 1950-х годах у него был, что необычно, плавающий, а не фиксированный обменный курс. Он также имел дело с крупными потоками капитала в Америку и из Америки. Так называемая модель Манделла-Флеминга IS-LM для закрытой экономики.

Отметим, иностранные инвесторы стремятся по крайней мере к преобладающей мировой норме прибыли. Если центральный банк поднимает процентные ставки, инвесторы врываются, угрожая любой валютной привязке. Когда обменные курсы фиксированы, а капитал подвижен, денежно-кредитная политика может отражать только глобальные условия.

Напомним, онкология унесла жизнь еще одного талантливого актера с мировым именем. Из-за раковой опухоли, расположившейся в мозгу, умер британец Пол Риттер, известный украинскому зрителю по роли ученого Дятлова из сериала "Чернобыль". Риттер ушел из жизни в семейном кругу. У него остались жена и два сына — Ной и Френк. Месяц назад, в начале марта актеру исполнилось 55 лет. Родившийся в британском Кенте Пол Риттер слыл среди коллег очень милым и учтивым человеком. В актерском сообществе многие ценили его талант и были рады с ним сотрудничать. Несмотря на довольно громкие роли в кинематографе, Риттер все же позиционировал себя как театральный актер.



 


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Источник: https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/08/robert-mundell-an-influential-international-economist-has-died
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