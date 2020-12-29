В 2021 году жители Земли смогут четыре раза наблюдать затмение: известны даты

Жителей Земли в 2021 году ожидают четыре затмения — два солнечных и два лунных. При этом одно из них смогут увидеть и украинцы, передает APnews. Так, затмение проходить каждый сезон — весной, летом, осенью и зимой.

В 2021 году будет четыре затмения. ФОТО: Кубанские новости

Календарь затмений 2021:



26 мая — полное лунное затмение. Его смогут наблюдать в Восточной Азии, Австралии, Тихом океане, Северной и Южной Америке;

10 июня — кольцеобразное солнечное затмение. Понаблюдать за этим явлением можно будет на территории Канады, Гренландии и России. При этом частичное затмение будет видно в Северной Америке, Европе, в том числе в Украине, а также в Азии;

19 ноября — частичное лунное затмение. За ним смогут понаблюдать жители Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Австралии и в Тихом океане;

4 декабря — полное солнечное затмение. Частично его можно будет увидеть в Антарктике, Южной Африке и на юге Атлантики.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", врач рассказал, как влияет на человека солнечное затмение. Солнечное затмение влияет на самочувствие, но его влияние зависит от состояния конкретного человека. Об этом рассказывает доцент кафедры психиатрии и сексологии Национального медицинского университета, кандидат медицинских наук Георгий Селюков.

"На нас влияет много факторов — новолуние, полнолуние, солнечное затмение. Все события, происходящие вокруг нас, влияют на нас. Но влияние их различное. Кроме того, у разных людей разная чувствительность", — отметил врач и напомнил, что люди могут быть в разных психоэмоциональных и физических состояниях — это может быть переутомление или заболевания, поэтому человек легче реагирует на определенные факторы.





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