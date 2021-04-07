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В Австрии запретили посещать магазины без теста на COVID-19

В Вене каникулы сохранятся до 10 апреля

сегодня, 04:30
Автор:

Ольга Чародий

Для жителей Австралии  с сегодняшнего дня с нужно будет прежде чем пойти в магазин, сделать текст  на коронавирус. Без  теста австралийцы не смогут попасть не только в магазины, но и в сферу услуг. Об этом сообщает The Local.

В Австрии запретили посещать магазины без теста на COVID-19

Австрия (фото из открытых источников)

Тест должен быть сделан не более 48 часов назад.

Отмечается, что для того, чтобы посещать продуктовые магазины, аптеки и т.д, наличие теста на коронавирус не будет обязательным условием.

Согласно последней статистике, в Австрии коронавирусом заболели более 560 тысяч человек. Побороли болезнь более 516 тысяч человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 9 тысяч заболевших.

 Напомним, по сравнению с вчерашним днем в Украине по состоянию на 4 апреля наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но вирус не сдает обороты. За прошедшие сутки в стране зафиксировали еще 13 738 новых случаев.

Согласно данным СНБО, сейчас диагноз "COVID-19" имеют 364 183 украинца. Жертвами пандемии уже стали 34 333 человека, из них 258 — за прошедшие сутки. Но статистика выздоровевших более позитивна. Всего коронавирус удалось победить более 1,3 млн украинцев, из них 4657 человек выздоровели за прошедшие сутки. По состоянию на 4 апреля больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Харьковской (+1388 новых случаев), Днепропетровской (+1143), Одесской (+1075) и Хмельницкой (+1060) областях. Меньше всего коронавирус "атакует" Луганскую область. Там за прошедшие  сутки было зафиксировано 56 новых случаев заболевания.  

Если хотите уберечь свое здоровье, Минздрав Украины рекомендует соблюдать три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук.  



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Источник: https://www.thelocal.com/20210326/explained-how-will-austrias-compulsory-test-requirement-to-go-shopping-work/
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