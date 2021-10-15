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В Бейруте во время столкновений произошла стрельба: сколько людей погибло

Стрельба продолжалась четыре часа

сегодня, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна

В Бейруте во время столкновений на улицах погибли шесть человек, еще более 30 человек ранены. Об этом сообщает АР.

В Бейруте во время столкновений произошла стрельба: сколько людей погибло

В Бейруте на улицах массовые беспорядки, фото АР

Стрельба на улицах состоялась в четверг, 14 октября. В Бейруте массовые беспорядки произошли во время протеста, который организовала группировка "Хезболла" против судьи, который вел дело о прошлогоднем взрыве в порту.

Перестрелку называют самым жестоким уличным боем в столице Ливана за последние годы. Люди стреляли из пистолетов, автоматических винтовок и реактивных гранат.

Известно, что выстрелы раздавались часами, а "скорая помощь" забирала раненых с улиц под пулями. Также сообщается, что снайперы стреляли из верхних этажей зданий. В результате обстреляны квартиры в жилых домах, разбиты окна.

Сообщается, что четыре снаряда упали возле частной французской школы "Фререс с Фурн-эль-Шеббака", что вызвало панику. Школьников эвакуировали. Местные жители прятались в убежищах. Стрельба продолжалась четыре часа. Для успокоения людей на улицы вышли военные, которым удалось остановить конфликт.

Причина восстания и протеста — из-за взрыва в порту в 2020 году появилось много проблем. Это обвал валюты, гиперинфляция, растущая бедность и энергетический кризис с длительным отключением электроэнергии.

Расследование продолжается, а подозрения должностным лицам не объявлены. Восстание началось с требованиями устранения от рассмотрения дела о взрыве судьи Битара. В свою очередь генеральный секретарь ООН призвал все стороны прекратить насилие и воздержаться от любых провокационных действий или воспалительной риторики, заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за взрыва в Бейруте обвинения выдвигают бывшему главе правительства и трем министрам.


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Источник: https://apnews.com/article/hezbollah-middle-east-lebanon-beirut-explosions-56b61328f420caf4e259aeb3f428fb9a
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