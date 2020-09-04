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В центре Тбилиси прогремел взрыв, есть жертвы и раненые

В Минздраве Грузии подтверждают информацию об одной жертве

сегодня, 17:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

В центре грузинской столицы Тбилиси прогремел взрыв. Об этом пишет "Первый национальный канал Грузии".

Сообщается, что взрыв произошел на улице Костава недалеко от здания филармонии, на территории клуба "Дежавю".

В центре Тбилиси прогремел взрыв, есть жертвы и раненые

Фото: Levan Avlabreli, источник: Sputnik

В Министерстве охраны здоровья Грузии подтверждают информацию об одной жертве взрыва. Также сообщается, что в результате взрыва два человека ранены. Один из пострадавших доставлен в медицинское заведение в тяжелом состоянии.

Вероятная причина произошедшего — взрыв кислородного баллона, который использовался во время ремонтных работ в клубе "Дежавю".

На месте происшествия работают пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Одесском нефтеперерабатывающем заводе сегодня ночью прогремел взрыв, в результате которого люди, живущие в близлежащих домах, остались без электричества.


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