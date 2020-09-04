В центре Тбилиси прогремел взрыв, есть жертвы и раненые

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Дмитрий Симоненко
В центре
грузинской столицы Тбилиси прогремел взрыв. Об этом пишет "Первый
национальный канал Грузии".
Сообщается, что
взрыв произошел на улице Костава недалеко от здания филармонии, на территории
клуба "Дежавю".
Фото: Levan Avlabreli, источник: Sputnik
В Министерстве охраны здоровья Грузии
подтверждают информацию об одной жертве взрыва. Также сообщается, что в результате
взрыва два человека ранены. Один из пострадавших доставлен в медицинское
заведение в тяжелом состоянии.
Вероятная
причина произошедшего — взрыв кислородного баллона, который использовался во
время ремонтных работ в клубе "Дежавю".
На месте происшествия
работают пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что на Одесском нефтеперерабатывающем заводе сегодня ночью прогремел
взрыв, в результате которого люди, живущие в близлежащих домах, остались без
электричества.
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