В Дубае построят небоскреб-прищепку (Поразительное фото)

В Дубае построят новый необычный небоскреб в виде прищепки. Об этом рассказывает издание lenta.ru.

В Дубае построят небоскреб похожий на прищепку. Фото: shutterstock

Нестандартная идея появилась в израильской компании Clothespin и художника Zygo. Авторы проекта объясняют, что небоскреб подобной формы будет символизировать надежду и мир между Объединенными Арабскими Эмиратами и всем миром.

Отмечается, что прищепка имеет две половинки, которые идеально дополняют друг друга. Так и ОАЭ готовы максимально сотрудничать с другими странам, чтобы дополнить их благосостояние и получить что-то полезное для себя.

Художник считает, что будущий небоскреб не только дополнит линию горизонта, но и станет крупнейшим произведением искусства.

Строительство архитектурного сооружения запланировано на 2023 год. Однако разработчики уже создали эскиз небоскреба благодаря компьютерным программам.





Пока для здания подбирают подходящую локацию. Уже ведутся переговоры с подрядчиками в Дубае.

Художник отмечает, что в одной части "прищепки" будет располагаться отель с 1200 номерами. В другой будут квартиры, ТРЦ, художественная галерея, офисы, спа-салон и фитнес-центр.

Напомним, что в Дубай меняет правила въезда для туристов. Со следующего месяца, чтобы попасть в Дубай, туристам нужно будет показать на границе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки. Документы о прохождении теста на коронавирус не нужны детям до двенадцати лет и непосредственно гражданам ОАЭ, которые улетали в другие страны. Другие подробности читайте в нашем материале.

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