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В Египте нашли мумию с золотым языком (Фото)

Кроме странной мумии были найдены еще 15 захоронений

сегодня, 17:15
Автор:

Кириєнко Анна

Археологи нашли чрезвычайно интересные материалы во время очередных раскопок в Египте. Данную информацию сообщает интернет-издание Live Science.

В Египте нашли мумию с золотым языком (Фото)

Археологи нашли мумию с золотым языком. Фото: dobvesti.ru

Под руководством доктора Кэтлин Мартинес, команда археологов откопала мумию, который около 2000 лет. Особенность мумии в том, что ее язык полностью сделан из золота.

Специалисты объясняют, что в Древнем Египте делали языки с дорогого метала, чтобы мертвый человек смог общаться с богами и рассказать о своих злых и добрых делах на суде мертвых, который вершил бог Осирис.

Кроме мумии с золотыми языком было найдено еще 15 захоронений. Важной раскопкой оказалось и тело женщины в посмертной маске. Были найдены обломки статуй и остатки древних свитков.

Раскопки проходили на территории древнего города-храма Тапосирис-Магна. Его основал царь Египта Птолемей II. Ходят слухи, что именно в этом городе могли быть похоронены знаменитая царица Клеопатра и ее возлюбленный — римский полководец Марк Антоний.

В Египте нашли мумию с золотым языком (Фото) - фото 2
В Египте нашли мумию с золотым языком (Фото) - фото 3
В Египте нашли мумию с золотым языком (Фото) - фото 4

Напомним, что французские ученые обнаружили в родовом древе Джозефа Байдена киевских князей. Оказывается, что в списке предков сорок шестой президента Америки числятся Рюриковичи. Кроме того, в родословной Байдена нашли и польских аристократов.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что ученые нашли самого маленького хамелеона в мире. Открытие было сделано на Мадагаскаре во время очередной экспедиции. Наименьшей рептилией оказался хамелеон-брукезия. Маленькие хамелеоны имеют светло-коричневую окраску. Длина тела взрослой особи составляет лишь 13,5 миллиметра. Фотографию животного можно посмотреть в нашем материале.


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Источник: https://www.livescience.com/mummy-with-gold-tongue-discovered.html
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