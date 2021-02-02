В Египте нашли мумию с золотым языком (Фото)

Археологи нашли чрезвычайно интересные материалы во время очередных раскопок в Египте. Данную информацию сообщает интернет-издание Live Science.

Археологи нашли мумию с золотым языком. Фото: dobvesti.ru

Под руководством доктора Кэтлин Мартинес, команда археологов откопала мумию, который около 2000 лет. Особенность мумии в том, что ее язык полностью сделан из золота.

Специалисты объясняют, что в Древнем Египте делали языки с дорогого метала, чтобы мертвый человек смог общаться с богами и рассказать о своих злых и добрых делах на суде мертвых, который вершил бог Осирис.

Кроме мумии с золотыми языком было найдено еще 15 захоронений. Важной раскопкой оказалось и тело женщины в посмертной маске. Были найдены обломки статуй и остатки древних свитков.

Раскопки проходили на территории древнего города-храма Тапосирис-Магна. Его основал царь Египта Птолемей II. Ходят слухи, что именно в этом городе могли быть похоронены знаменитая царица Клеопатра и ее возлюбленный — римский полководец Марк Антоний.

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