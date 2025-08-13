В Грузии цинично использовали трагедию в Украине в свою пользу: о чем речь

В новом предвыборном ролике правящей партии Грузии "Грузинская мечта" снова появились кадры, снятые в разрушенных украинских городах. Как свидетельствует видео, распространенное в рамках агитационной кампании до местных выборов, на левой части экрана демонстрируются черно-белые фрагменты украинских прифронтовых регионов — разбитые дома, уничтоженные мосты, кладбища с могилами погибших воинов, а также момент удара дрона по гражданской инфраструктуре.

Фото: из открытых источников

Отдельное внимание привлекает фото украинских супругов, стоящих у завалов многоэтажки в Киеве, где погиб их сын — его также использовали в ролике.

В противовес трагическим кадрам из Украины, с правой стороны видео показаны яркие цветные изображения мирной Грузии: современная инфраструктура, транспорт, ухоженные улицы и целые здания. В ролике размещена надпись: слева — "Нет войне!", справа — "Выбирай мир!". Под видео добавляется слоган: "Мир Грузии — больше добра для Тбилиси".

Местные выборы в Грузии запланированы на 4 октября, и "Грузинская мечта" уже заявила о намерении одержать победу во всех 64 муниципалитетах.

Это уже не первый скандал, связанный с темой войны в Украине для политической агитации. Еще в сентябре 2024 года в Грузии появились баннеры с аналогичным посылом – руины украинских городов рядом с мирными грузинскими пейзажами.

МИД Украины тогда подверг резкой критике такие действия, обвинив Тбилиси в спекуляции на теме российской агрессии. В ответ премьер-министр Грузии попытался оправдать кампанию, назвав ее правдой об Украине.

