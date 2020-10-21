В Грузии произошел захват заложников: злоумышленник озвучил свои требования

В Грузии произошел захват заложников. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Известно, что сегодня днем в одном из банков города Зугдиди, неизвестный мужчина, угрожая оружием, а также произведя несколько выстрелов в воздух, захватил в заложники 19 посетителей и работников финансового учреждения. Сотрудник банка успел нажать на кнопку тревоги, после чего на место приехали правоохранители, которые мгновенно оцепили территорию вокруг банка и начали переговоры. Также известно, что на данный момент полицией возбуждено уголовное расследование.

"По факту происшествия возбуждено расследование по статьям "Разбой", "Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", а также "Захват в качестве заложника", — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что преступник выдвинул правоохранителям требования в виде полумиллиона долларов США, а также транспорт, на котором он сможет скрыться вертолет либо автомобиль. Представители "Общественного телевидения Грузии" смогли поговорить с одним из заложников. По его словам, злоумышленник дал правоохранителям два часа для прибытия переговорщика без оружия.

"Требуется гарантия безопасности и безопасный выход отсюда... Он просит уехать на вертолете или машине с заложниками. Были разговоры, но пока что больше часа мы здесь и, несмотря на многочисленные просьбы, никто не пришел. Ему обещали приехать. Когда, пока неизвестно", – сказал заложник Ираклий Кварацхелия.

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