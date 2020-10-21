В Грузии произошел захват заложников: злоумышленник озвучил свои требования

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Дмитрий Симоненко
В Грузии
произошел захват заложников. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
Известно, что сегодня днем в одном из банков города Зугдиди, неизвестный мужчина, угрожая оружием, а также произведя несколько выстрелов в воздух, захватил в заложники 19 посетителей и работников финансового учреждения. Сотрудник банка успел нажать на кнопку тревоги, после чего на место приехали правоохранители, которые мгновенно оцепили территорию вокруг банка и начали переговоры. Также известно, что на данный момент полицией возбуждено уголовное расследование.
На данный
момент известно, что преступник выдвинул правоохранителям требования в виде
полумиллиона долларов США, а также транспорт, на котором он сможет скрыться
вертолет либо автомобиль. Представители "Общественного телевидения Грузии"
смогли поговорить с одним из заложников. По его словам, злоумышленник дал
правоохранителям два часа для прибытия переговорщика без оружия.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Национальная полиция Киевской области не допустила похищения ребенка украинской блогера-телеведущей.
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