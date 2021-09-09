В Грузии вооруженный мужчина захватил банк

В грузинском городе Кварели, что находится в регионе Кахети, вооруженный мужчина захватил отделение "Банка Грузии", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

Освобожденные заложники, фото "TK Media"

Правоохранители оцепили территорию вокруг места инцидента.

По данным грузинского телеканала Imedi News, мужчина имеет гранату. Он требует полмиллиона лари (161 тыс долларов). По данным СМИ, мужчина захватил заложников. В помещении находилось до 15 сотрудников и посетителей банка.

"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованы на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и срочные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия", — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.

Позже губернатор Кахетии заявил об освобождении заложников.

"Человек, который ворвался в Кварельское отделение Банка Грузии, освободил нескольких заложников, по предварительной информации, еще двое остаются в здании", — заявил губернатор Кахетии Ираклий Шиолашвили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грузия уже готова к вступлению в НАТО. Некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО, который будет способствовать укреплению Альянса. При этом НАТО признает и стремление Украины стать членом Североатлантического организации.

Еще ранее Грузия освободила двух украинцев, задержанных при незаконном пересечении границы. Их адвокаты пытались доказать, что моряки находились в открытом море, на территории, не относящейся к морским владениям грузинского государства.









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