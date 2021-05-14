В Индии нашли мертвыми почти два десятка слонов - в чем причина

В индийском районе Нагаон штата Ассам обнаружили тела 18 диких слонов. Данную информацию сообщает BBC.

В Индии произошла массовая гибель слонов - названа причина. Фото: vladtime.ru

Животных нашли на холмистой местности вблизи заповедного леса в районе Катиатоли. По предварительным данным слоны погибли в лесу из-за удара молнии.

Местный защитник природы Амит Сахай сообщил, что подобный инцидент произошел впервые за последние 20 лет.

Стоит отметить, что животных нашли в двух разных местах местные крестьяны.

Всего в Индии проживает более 27 000 азиатских слонов, из которых 21% - в штате Ассам (соответственно 5670 представителей вида).

Как известно, азиатский слон несколько меньше африканского. Высота тела слона в плечах составляет 2,5-3,5 м, длина до 4-4,5 м. Масса до 5 тонн.

Органом осязания, обоняния и хватания служит подвижный хобот. Слоны имеют массивные коренные зубы, которыми перетирают растительную пищу. По мере стирания они, в отличие от зубов большинства млекопитающих, в течение жизни заменяются новыми в 6 раз. Сильно развиты другие верхние резцы образуют бивни и постоянно растут.

Большие уши служат для регулирования температуры и сравнительно подвижные — слоны способны махать ими.

Напомним, что недавно жителей Индии стало поражать новое заболевание — мукоромикоз ( "черная плесень"). Это редкая болезнь, вызванная грибами, которые поражают почву, растения, испорченные овощи и фрукты. Это заболевание может вызвать осложнения со стороны нервной системы, а также лихорадку, боль и припухлость глаз, носовых пазух. Самая опасная "черная плесень" для людей с сахарным диабетом, ВИЧ, онкологией и пациентов с коронавирусом. Подробнее о болезни читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Индии десятки тел вымыто на берег реки Ганг. К инциденту мог привести коронавирусный коллапс в стране.

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