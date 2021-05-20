В Индонезии извергается вулкан Синабунг - видео невероятного явления



















В Индонезии происходит мощное извержение вулкана Синабунг. Данную информацию предоставляет ресурс Volcano Discovery.

Извержение вулкана Синабунг - уникальное видео. Фото: 24tv.ua

Одно из извержений продолжалось почти 11 минут. Явление удалось зафиксировать на камеру.

Как сообщает обсерватория вулкана PVMBG, плотный темный шлейф пепла поднялся на высоту примерно 6 км и сместился на восток и юг. Взрыв также вызвал пирокластические потоки (гравитационные массовые потоки) на юго-восточном склоне, достигнув длины не менее 3 км.

Видео мощного извержения можно посмотреть ниже.

Стоит отметить, что Синабунг имеет четыре вулканические кратеры, только один из которых активен. Извержение этого вулкана — довольно частое явление.

Ранее извержение вулкана произошло 2 марта 2021. Столб пепла поднялся на высоту 5000 метров. Также извержения были зафиксированы в 2020, 2018, 2016 годах.

Высота вулкана над уровнем моря — 2460 метров.





Напомним, что недавно ради красивых и уникальных кадров фотограф Гардар Олаф не пожалел своего квадрокоптера, чтобы с максимально близкого расстояния зафиксировать извержение вулкана Фаградальсфьядль. Он расположен в центре полуострова Рейкьянес (Исландия). Его "пробуждению" предшествовало более 50000 небольших землетрясений, которые фиксировались в этой местности в течение последних месяцев. Фотограф Гардар Олаф решил изобразить это событие и с помощью дрона сделал несколько впечатляющих кадров и видеозаписей, которые опубликовал на своей странице в Instagram. Что из этого вышло, узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что на северо-запад от столицы Исландии Рейкьявика в марте происходило извержение вулкана. Видео смотрите здесь.

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