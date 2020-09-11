В Иордании взорвался склад боеприпасов: момент попал на видео

Язык
BTC/USD
10318.18
ETH/USD
367.57
LTC/USD
48.82
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
В Иордании серия мощных взрывов прогремела в городе Зарка рано утром в пятницу, 11 сентября. Об этом передает Reuters.
Предполагается, что взрыв произошел из-за короткого замыкания на близлежащем складе армейских боеприпасов. Там хранятся минометы, но они были старыми и непригодными для использования. Однако также есть информация, что часть оружия на объекте представляла собой зенитные ракеты с высокоточным наведением.
Информация о пострадавших или погибших из-за взрыва на данный момент не поступала.
Как можно увидеть на видео, огромное оранжевое пламя осветило ночное небо. Сообщается, что зарево можно было увидеть даже в столице страны Аммане.
По словам жителей, взрыв их очень напугал. Так, у некоторых семей в доме задрожали окна, разбились стекла. Люди думали, что началось землетрясение.
Кроме того, силы безопасности заблокировали город и не пускают туда журналистов. Добавим, что в городе Зарка проживает около 1,5 миллиона человек, там расположено несколько крупных армейских баз, оборудованных США.
Напомним, в гостинице Китая прогремел мощный взрыв: момент попал на видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости