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В Иордании взорвался склад боеприпасов: момент попал на видео

Жители подумали, что началось землетрясение

сегодня, 11:43
Автор:

Таисия Ерохина

В Иордании серия мощных взрывов прогремела в городе Зарка рано утром в пятницу, 11 сентября. Об этом передает Reuters.

В Иордании взорвался склад боеприпасов: момент попал на видео

Предполагается, что взрыв произошел из-за короткого замыкания на близлежащем складе армейских боеприпасов. Там хранятся минометы, но они были старыми и непригодными для использования. Однако также есть информация, что часть оружия на объекте представляла собой зенитные ракеты с высокоточным наведением.

Информация о пострадавших или погибших из-за взрыва на данный момент не поступала.

Как можно увидеть на видео, огромное оранжевое пламя осветило ночное небо. Сообщается, что зарево можно было увидеть даже в столице страны Аммане.


По словам жителей, взрыв их очень напугал. Так, у некоторых семей в доме задрожали окна, разбились стекла. Люди думали, что началось землетрясение.

Кроме того, силы безопасности заблокировали город и не пускают туда журналистов. Добавим, что в городе Зарка проживает около 1,5 миллиона человек, там расположено несколько крупных армейских баз, оборудованных США.

Напомним, в гостинице Китая прогремел мощный взрыв: момент попал на видео.


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