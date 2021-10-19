В Израиле мужчина выпал из воздушного шара: что известно о трагедии

Неподалеку от Афула разбился мужчина, упавший с высоты. Известно, что член экипажа повис на воздушном шаре. Однако несмотря на все попытки спасти его, парень упал и разбился. Об этом сообщает The Times of Israel.



Парня пытались спасти, но он упал, фото сайта haaretz

Сообщается, что 28-летний член наземной бригады воздушного шара во время взлета держался, по разным данным, за корзину шара или за трос. Трагедия произошла 19 октября утром.

Операторы шара пытались посадить шар, затянуть человека в корзину. Однако шар поднялся слишком быстро и посадить его не удавалось. К тому же на борту было 12 пассажиров. Когда мужчину пытались затянуть внутрь, он поскользнулся и сорвался. Мужчина упал с высоты около 100 метров на автомобиль, который двигался по дороге. Пассажиры машины не пострадали, говорят в полиции.

Воздушный шар операторы посадили благополучно, пассажиры шара не пострадали. На место очевидцы вызвали полицию и медиков. Однако мужчина погиб от травм, несовместимых с жизнью. Врачи констатировали его смерть на месте происшествия.

Как сообщают в полиции, сейчас неизвестно, почему человек оказался в воздухе за бортом. По факту смерти парня начали расследование. Инцидент расследуют сотрудники Управления гражданской авиации.

Как сообщал портал "Комментарии", в России пропавшую третьеклассницу нашли мертвой. В одном из городов России, в Вологде, 18 октября нашли мертвой 9-летнюю девочку, которую искали полиция и волонтеры двое суток. Также сообщается, что 9-летняя София проживала в съемной квартире с мамой. В убийстве ребенка подозревают 40-летнюю женщину, ее допрашивают следователи. По предварительным данным, ребенка зарезали холодным оружием.





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