В Израиле произошла крупная экокатастрофа

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Ольга Чародий
Утечка нефти в Израиле привела к смерти сотен животных, в том
числе – китов. Причиной, пишет еженедельник "Spiegel", стало
обнаруженное загрязнение прибрежных вод нефтепродуктами.
Флаг Израиля, фото - из открытых источников
В Средиземном море произошла крупная катастрофа — липкая смола покрыла около 160 километров
побережья. Сообщается, что на берег выбросило молодого кита.
К очистке пляжей привлекли тысячи военных и волонтеров. Загрязненный пляж Ашдода укрыт мертвыми животными.
"Меня очень впечатлила образцовая добровольческая
деятельность граждан, которые пришли очистить побережье. Мы должны сохранить
наши пляжи, нашу страну и окружающую среду. Я разговаривал с министром
энергетики Египта, есть предложение, чтобы все корабли работали на природном
газе, а не на топливе, которое загрязняет окружающую среду. Я думаю, это будет
это огромная перемена", – отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Причина экологической катастрофы не называются. По одной из версий, из-за сильных волн в море могло перевернуться судно с нефтью.
Напомним, всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщает, что из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода в этом году сократятся на 6%. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как карантинные меры влияют на экологию. И спрогнозировали, можно ли сделать этот эффект долгосрочным (ведь много говорится об изменении климата и опасностях в связи с этим) без серьезного ущерба для экономики. По словам эксперта Украинского института политики Владислава Дзивидзинского, несмотря на соответствующее заявление генсека ВМО Петтери Таласа, среднесрочный и долгосрочный прогнозы для мирового климата негативны.
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