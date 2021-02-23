В Израиле произошла крупная экокатастрофа

Утечка нефти в Израиле привела к смерти сотен животных, в том числе – китов. Причиной, пишет еженедельник "Spiegel", стало обнаруженное загрязнение прибрежных вод нефтепродуктами.

Флаг Израиля, фото - из открытых источников

В Средиземном море произошла крупная катастрофа — липкая смола покрыла около 160 километров побережья. Сообщается, что на берег выбросило молодого кита.

К очистке пляжей привлекли тысячи военных и волонтеров. Загрязненный пляж Ашдода укрыт мертвыми животными.

"Меня очень впечатлила образцовая добровольческая деятельность граждан, которые пришли очистить побережье. Мы должны сохранить наши пляжи, нашу страну и окружающую среду. Я разговаривал с министром энергетики Египта, есть предложение, чтобы все корабли работали на природном газе, а не на топливе, которое загрязняет окружающую среду. Я думаю, это будет это огромная перемена", – отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Причина экологической катастрофы не называются. По одной из версий, из-за сильных волн в море могло перевернуться судно с нефтью.

Напомним, всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщает, что из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода в этом году сократятся на 6%. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как карантинные меры влияют на экологию. И спрогнозировали, можно ли сделать этот эффект долгосрочным (ведь много говорится об изменении климата и опасностях в связи с этим) без серьезного ущерба для экономики. По словам эксперта Украинского института политики Владислава Дзивидзинского, несмотря на соответствующее заявление генсека ВМО Петтери Таласа, среднесрочный и долгосрочный прогнозы для мирового климата негативны.

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