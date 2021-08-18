В КНДР утверждают, что в стране нет ни одного случая коронавируса

КНДР утверждает, что за время пандемии коронавируса в мире у них не было ни одного случая covid-19. Об этом сообщает Лига. Новости ссылаясь на материал агентства Yonhap.

Ким Чен Ын, Верховный руководитель Северной Кореи - фото из открытых источников

В Республике утверждают, что протестировали 35 947 человек, но ничего не обнаружили.

В отчете Всемирной организации здравоохранения отмечается, что с 30 июля по 5 августа в Северной Корее сделали ещё 693 теста. В итоге они были отрицательными. Сообщается, что у 112 человек из протестированных были похожие симптомы как при коронавирусе, но это был либо грипп, либо другое острое респираторное заболевание.

В начале пандемии Пхеньян ввёл жёсткие ограничения, усилив и без того жёсткий контроль.

Напомним, что в Северной Корее был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в феврале 2020 года.

"В стране нет коронавируса, потому что мы полностью предотвратили проникновение зловредного вируса. Мы поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на глобальный кризис здравоохранения. Это наш блестящий успех " — утверждал Ким Чен Ын в июле 2020 года.

Вместе с тем, лидер КНДР призывал граждан не расслабляться, а соблюдать все меры безопасности.

Также отметим, что КНДР не отправляла спортсменов на олимпиаду в Токио, аргументируя это тем, что защищает своих граждан от коронавируса.

Раннее "Комментарии" писали, что в Украину отправили новую партию вакцины от коронавируса.









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