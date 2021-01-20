В Мадриде взорвался отель - фото катастрофы

В центре испанского Мадрида неожиданно взорвался отель. Об этом сообщило местное издание "Паис".

Взрыв в Мадриде - подробности. Фото: profile.ru

Очевидцы ситуации успели зафиксировать момент взрыва. На снимке видно, что три верхних этажа абсолютно разрушены. Улица, на которой произошла катастрофа вся обломках и пыли.

В настоящее время известно, что взрыв в здании произошел во время проверки газового оборудования, поэтому пока не исключается версия об утечке газа.

Пока нет точных данных сколько людей пострадало от катастрофы. Однако СМИ сообщают, что по меньшей мере два человека погибли. К тому же восемь человек травмировались. Одного из них доставили в тяжелом состоянии в больнице.

Взрыв задел еще одно здание — дом престарелых, который расположен поблизости. Он повредился от взрывной волны.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Они разбирают завалы и эвакуируют персонал и посетителей поврежденного отеля.

Напомним, что сегодня в США происходит инаугурация Джозефа Байдена. В интернет-пространстве уже стало известно о планах нового президента на первые 100 дней своего правления. Он планирует урегулировать ряд проблем и кризисов, которые оставил после себя Дональд Трамп. Какие планы составил Джо Байден, читайте в нашем материале.

Также ранее сообщалось, что впервые в мире в Вашингтоне официально было разрешено компостировать человеческие трупы. Проще говоря, делать удобрения из людей после их смерти для улучшения экологической ситуации в мире.

Так, сначала тело умершего будет помещено в специальную закрытую емкость, вместе с 200 галлонами (более 750 литров) деревьев "деревянных щепок. Кроме того, в смесь добавлять простейшие грибы и бактерии, чтобы ускорить процесс. Далее будет добавляться кислород, чтобы поддерживать температуру между 145 и 155 градусами. В итоге получится 4 бочки чистого удобрения. Какие компании будут этим заниматься, читайте в нашем материале.

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