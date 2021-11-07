В Мексике на трассе грузовик врезался в очередь с авто

В субботу на шоссе в центральной части Мексики грузовик врезался в очередь из автомобилей, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли и трое получили ранения. Об этом сообщает агентство AP. У грузовика, который перевозил жидкую основу для изготовления шампуня, отказали тормоза, и автомобиль влетел в несколько транспортных средств возле пункта оплаты на шоссе. Это повлекло за собой большой пожар.

ДТП (фото из открытых источников)

На фото и видео, опубликованные в соцсетях, видно, что часть транспортных средств охватило пламя, а остальные полностью уничтожены.

Напомним, в Николаевской области 6 ноября произошла трагическая авария со смертельным исходом. Во время столкновения двух легковых автомобилей сильно пострадала многодетная семья, в том числе погибли трое ближайших родственников, которые ехали в одной машине. Четверо других членов семьи попали в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Николаевской области. Авария имела место неподалеку от населенного пункта Шевченково Николаевской области. В обеденное время на трассе на большой скорости столкнулись два автомобиля. В иномарке, не поделившей автостраду с ВАЗом, как раз и путешествовало многодетное семейство.

В результате сильного удара, ВАЗ перевернулся и влетел в придорожный кювет .33-летний водитель и двое малышей, которым исполнилось всего 5 и 3 года, скончались на месте аварии. Их 27-летняя мать и трое малышей, которым было 1, 5 и 6 лет, получили травмы разной степени тяжести. Бригада скорой их доставила в медицинское учреждение. Травмы получил и 37-летний водитель иномарки.

Сейчас на месте аварии проводят расследование представители следствия, работают оперативники и криминалисты.

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