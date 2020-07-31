В Минске более 63 тысяч человек вышли на митинг

В Минске состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, на который пришли более 63 000 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным источника, "с 17:30 до 20:30, по мнению наших наблюдателей, на митинг вышло не менее 63 000 человек".

Люди скандируют "Верым! Можам! Пераможам!".

Как ранее сообщали "Комментарии", главный конкурент Александра Лукашенко на выборах главы Республики Беларусь Светалана Тихановская заявила, что отправила детей в одну из стран Евросоюза до завершения президентских выборов.

Так, по словам политика, такое решение она была вынуждена принять после того, как ей неоднократно начали поступать угрозы об аресте, а также изъятии детей.

"Моя 4-летняя дочь и 10-летний сын сейчас в безопасном месте", - указала кандидат.

В Евросоюз Тихановская отправила своих наследников с помощью своей подруги, редактора заблокированного в Беларуси портала "Хартия 97", Натальи Радиной, которая находится там в профессиональной командировке.











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