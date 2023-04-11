В ОАЭ неизвестный приобрел самый дорогой автомобильный номер в мировой истории

Во время аукциона за регистрационный знак, состоящий из буквы "P" и цифры "7", неизвестный покупатель заплатил 55 миллионов дохрам (15 млн долл.).



Рекорду в истории мира сумму за номерной знак отдал неизвестный в ОАЭ

Стоимость редчайшего номерного знака стала рекордной в истории мира суммой, которую когда-либо платили.

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Потенциальным владельцем "эксклюзивной" таблицы-знака мог бы фактически стать основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров, тоже участвовавший в торгах. Сколько денег бизнесмен вытащил из собственного кармана, чтобы стать обладателем номерного знака, неизвестно. Однако его ставку перебили.

Все вырученные с аукциона средства организаторы отдадут на благотворительность. А вот в каком направлении их направят – не отмечают.

В 2008 году арабский миллионер Саид Абдулле Гаффар Хоури, заплатил за автомобильный знак с цифрой "1" – более 12 млн долларов.

В апреле 2022 года во время аукциона, за автомобильный номер заплатили около 9,5 млн долл., за знак "АА8".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Украине упали продажи гибридных автомобилей: что покупали чаще всего. В феврале 2023 года украинцы купили 985 гибридных автомобилей. Большинство из них составили новые автомобили.

Напомним, "Комментарии" писали, что в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 6% больше, чем в феврале, сообщает Укр автопром, пишут "Комментарии".

Как писали "Комментарии", за весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тыс. легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила почти 3 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укравтопром.

