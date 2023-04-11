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В ОАЭ неизвестный приобрел самый дорогой автомобильный номер в мировой истории

В Объединенных Арабских Эмиратах на торгах продали номерной знак за 15 миллионов долларов. Такая сумма рекордна для автомобильного номера. Его владельцем оказался инкогнито, пишут «Комментарии», со ссылкой на «24 канал»

сегодня, 13:05
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Автор:

Белоокая Ира

Во время аукциона за регистрационный знак, состоящий из буквы "P" и цифры "7", неизвестный покупатель заплатил 55 миллионов дохрам (15 млн долл.).

В ОАЭ неизвестный приобрел самый дорогой автомобильный номер в мировой истории

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Стоимость редчайшего номерного знака стала рекордной в истории мира суммой, которую когда-либо платили.


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Потенциальным владельцем "эксклюзивной" таблицы-знака мог бы фактически стать основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров, тоже участвовавший в торгах. Сколько денег бизнесмен вытащил из собственного кармана, чтобы стать обладателем номерного знака, неизвестно. Однако его ставку перебили.

Все вырученные с аукциона средства организаторы отдадут на благотворительность. А вот в каком направлении их направят – не отмечают.

В 2008 году арабский миллионер Саид Абдулле Гаффар Хоури, заплатил за автомобильный знак с цифрой "1" – более 12 млн долларов.

В апреле 2022 года во время аукциона, за автомобильный номер заплатили около 9,5 млн долл., за знак "АА8".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Украине упали продажи гибридных автомобилей: что покупали чаще всего. В феврале 2023 года украинцы купили 985 гибридных автомобилей. Большинство из них составили новые автомобили.

Напомним, "Комментарии" писали, что в марте украинский автопарк пополнили 14,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 6% больше, чем в феврале, сообщает Укр автопром, пишут "Комментарии".
Как писали "Комментарии", за весь 2022 год в Украину было импортировано 412,9 тыс. легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила почти 3 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укравтопром.



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Источник: https://auto.24tv.ua/prodano_naidorozhchyi_avtomobilnyi_nomer_v_istorii_n44674
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