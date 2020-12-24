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В ООН рассказали, что может обернуться катастрофой для человечества

По мнению экспертов, гибель коралловых рифов приведет к непоправимым последствиям

сегодня, 10:26
Автор:

Елизавета Черных

Эксперты Программы ООН по окружающей среде заявили: если страны не уменьшат объемы парниковых выбросов, коралловые рифы могут полностью исчезнуть к концу нынешнего века. Это, по мнению, специалистов может привести к катастрофическим последствиям не только для морских систем, а и для человечества. 

В ООН рассказали, что может обернуться катастрофой для человечества

ФОТО: Из открытых источников

В следствии исчезновения коралловых рифов могут пострадать миллионы людей, которые живут в прибережных зонах и зарабатывают на жизнь ловлей рыбы и морепродуктов. 

Эксперт ООН Летиция Карвало отметила, что процесс обесцвечивания и гибели коралловых рифов происходит гораздо быстрее, чем предполагали в организации. Она также подчеркнула, что если кораллы обесцвечиваются на протяжении длительного периода, они начинают погибать. Это может вызвать непоправимые последствия и коралловые рифы исчезнут к концу столетия. 

В ООН считают, что этот процесс можно предотвратить, если температура воды в океане будет снижаться. Чтобы достичь изменения температуры, необходимо, чтобы выбросы парниковых газов в атмосферу сократились. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как спасти Землю от астероида, который угрожает нашей планете. 66 млн лет тому назад случилось падение астероида, из-за которого вымерли динозавры. А в 2013 году упал Челябинский метеорит. Это говорит о том, что подобная угроза никуда не исчезла, и снова может настигнуть Землю в будущем. Ученые объяснили, возможно ли будет в таком случае спастись. Согласно научным данным, для уничтожения 200-метрового небесного тела нужен ядерный заряд мощностью в 3 мегатонны.








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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/korallovye-rify-mogut-ischeznut-k-koncu-veka-i-eto-obernetsya-katastrofoy-oon-1694266.html
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