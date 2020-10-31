В Перу выходили больного коронавирусом недоношенного младенца - по словам медиков, он стал символом надежды

Глубоко недоношенного младенца, инфицированного коронавирусом, удалось выходить медикам Перу. Об этом сообщает телеканал NTD.

Известно, что мальчик родился на 23 неделе беременности у зараженной COVID-19 молодой женщины. Вес при рождении малыша составлял всего 580 грамм.

Хорхито, так назвали ребенка родители, появился на свет в начале лета. На тот момент в Перу бушевала эпидемия коронавируса. Несколько месяцев своей жизни он провел в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Потом ещё два месяца длилась реабилитация.

Известно, что Перу – страна, которая наиболее пострадала от коронавируса. На сегодняшний день Министерство здравоохранения зафиксировало почти 1 млн заболевших. В то же время, власти страны подчеркивают, что сейчас эпидемия идёт на спад.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что эпидемиологи России сравнили эпидемию коронавируса с "испанкой", которая, по некоторым данным, с 1918 по 1920 года забрала жизни до 100 млн человек. Ученые считают, что развитие пандемии COVID-19 схоже с эпидемией испанского гриппа и будет продолжаться еще минимум полтора года.

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