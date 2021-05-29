В Шотландии ищут постоянного наблюдателя на необитаемый остров - требования к кандидату

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Кириєнко Анна
В Шотландии открыли новую интересную вакансию. Там ищут постоянного наблюдателя за безлюдным островом. Данную информацию сообщает служба BBC.
В Шотландии открыли вакансию на работу мечты - подробности. Фото: planeta.romanticcollection.ru
Главная задача будущего работника — поддерживать территорию острова Мартин в надлежащем состоянии для туристов летом.
Необитаемый остров расположен недалеко от городка Аллапул. На территории есть несколько пляжей, маленький музей и холм, с которого видно фантастическую природу.
Остров — чистый. Там совсем нет мусора и пластика.
Подавать свое резюме могут как одинокие люди, так и пары. От кандидата требуют следующего:
— быть изобретательным и практичным;
— уметь управлять моторной лодкой.
Работник должен поддерживать три дома на острове, готовить их для посещения туристов, убирать общественные туалеты, приветствовать посетителей и следить, чтобы они придерживались карантина.
По предварительным подсчетам работа будет занимать около трех часов в день.
Рабочему предоставят жилье. Зарплата смотрителя составит 150 фунтов стерлингов в неделю (5850 гривен).
Площадь острова составляет 400 акров. Здесь нет привычных для человека удобств. Единое устройство — небольшой электрический блок питания на солнечной батарее, которым можно заряжать гаджеты или фонари.
Заявки принимают до 1 июня 22:00 по местному времени.
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