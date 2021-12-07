В Швейцарии для эвтаназии одобрили созданную на 3D-принтере

Созданная на 3D принтере капсула Sarco, предназначенная для использования при добровольной эвтаназии, прошла юридическую экспертизу и теперь может распространяться и использоваться в Швейцарии. Об этом пишет швейцарское издание Swiss.info.

Швейцария - фото из открытых источников

Аппарат можно доставить в любое место – от природы до собственно клиники. Процесс эвтаназии активируется изнутри человеком, намеревающимся умереть. Капсула очень удобна. Человек ложится внутрь, и когда чувствует, что готов, нажимает кнопку. Капсула оснащена механизмом, заполняющим ее внутреннее пространство азотом, быстро снижая концентрацию кислорода воздуха с 21 до 1 процента. Человек чувствует себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Всё это займет около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть, недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья.

Для эвтаназии используется метод приема внутрь раствора пентобарбитала натрия. После приема препарата человек засыпает в течение двух-пяти минут, затем впадает в глубокую запятую, и вскоре наступает смерть. Компания Sarco предлагает другой подход к добровольному уходу от жизни — без использования контролируемых веществ.

Напомним, граждане Швейцарии выскажут свое мнение касательно ограничения мигрантов. Всенародный референдум запланирован на май 2020 года. Об этом сообщило швейцарское правительство. Инициатива Швейцарской народной партии состоит в пересмотре Конституции для самостоятельного ведения иммиграционной политики. В случае одобрения, швейцарские власти обязаны будут за год прекратить соглашение с Евросоюзом о свободном передвижении людей. Ранее, в 2014 году эта же партия потребовала ввести квоты на миграцию из ЕС.

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