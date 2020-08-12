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В США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса могла пройти не все этапы исследований, - главный инфекционист США

12 августа 2020, 08:29
Автор:

Виолетта Комаровская
В США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса. Фото: РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной. В этом уверен главный инфекционист США Энтони Фаучи. Препарат зарегистрировали слишком быстро и это вызвало сомнения у многих специалистов, - рассказал Фаучи во время экспертной дискуссии на телеканале National Geographic. 

О том, что им удалось зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса COVID-19, в России заявили накануне. Президент Владимир Путин даже похвастался, что его дочь лично протестировала на себе этот препарат. Но в том, что вакцина действительно может сработать, засомневались в США.

"Очень хочу надеяться на то, что россияне все же подтвердили безопасность и эффективность такой вакцины. Но пока у меня большие сомнения в том, что они это сделали", - сказал руководитель Американского института инфекционных и аллергических заболеваний. 

Россиян главный инфекционист раскритиковал, в частности, за то, что от момента старта испытаний до регистрации препарата прошло не так уж много времени.

"Разработать какую-либо вакцину и подтвердить, что она эффективна и безопасна, - это же разные вещи. Например, мы работаем сейчас с шестью вакцинами, даже больше. Мы могли бы рискнуть и дать людям то, что может на самом деле не работать или даже навредить им. При желании мы можем начать вакцинировать всех хоть на следующей неделе. Но это так не работает. Препарат должен пройти все этапы сертификации", - объяснил Фаучи.  

К слову, в России ранее заявили, что третья фаза клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса начнется уже после регистрации препарата. 

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