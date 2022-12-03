В США школьный автобус слетел с холма: сильно пострадали дети (ВИДЕО)



















На месте ДТП работали правоохранители, спасатели и медики скорой помощи.

В Нью-Йорке перевернулся школьный автобус/ Фото: скриншот

Серьезная авария произошла в четверг, 1 декабря, в Нью-Хемпстеде, который является пригородом Нью-Йорка (США). Так, утром водитель школьного автобуса вез 21 мальчика, которые являются выходцами из ортодоксальных семей, в частную еврейскую школу. В какой-то момент водитель утратил контроль над транспортным средством, слетел с проезжей части и протаранил несколько припаркованных автомобилей. После этого автобус продолжи на полной скорости съезжать вниз с холма, при этом тараня деревья.

В конечном итоге автобус врезался в дом и остановился. Транспортное средство получило значительные механические повреждения. Сообщается, что пострадало семеро детей.

Об этом сообщает изданиеTimes of Israel.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Как оказалось, пятеро мальчиков получили незначительные повреждения в виде ссадин, ушибов и синяков. Им оказали помощь и отпустили домой. Двое же пятилетних мальчика серьезно травмировались. К счастью, на данный момент их жизням ничего не угрожает. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей и идут на поправку.

Водитель автобуса также получил травмы и был госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

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