В Японии две дыни продали на аукционе почти за 25 000 долларов - в чем их особенность

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Кириєнко Анна
В японском городе Саппоро две дыни Юбари ушли с молотка за 27 тысяч иен. Если перевести в доллары это около 25 тыс. долл. Данную информацию сообщает местное издание The Japan Times.
В Японии продали две дыни почти за 25 000 долларов - их особенность. Фото: bilder4.n-tv.de
Стоит отметить, что дыни стали первым урожаем, который продали на аукционе рынка в этом сезоне. В сообщении говорится, что элитные дыни купила компания Hokkaido Products Ltd., производящая детское питание. Представители компании сообщили, что они сделают в дальнейшем со своим приобретением. Дыни будут заморожены, а затем отправлены в качестве подарков 10 семьям с детьми. Счастливчиков выберут с помощью лотереи.
Однако это не рекордная цена, которую отдали за пару дынь. В 2019 году одна токийская компания приобрела лот за 5 млн иен.
Королевская дыня Юбари является одной из самых дорогих бахчевых культур в мире. Это гибрид двух сортов мускатных дынь.
Японцы убеждены, что это необычная дыня: у нее неповторимый аромат и вкус, идеально круглая форма, нежный оранжевый мякиш и изящный внешний вид. Считается, что ее кожура напоминает своим рисунком древние фарфоровые вазы, поэтому кожа, как и мякоть, выставляется гостю напоказ. Наличие парочки таких "мячей" на столе красноречиво говорят о достатке хозяина.
Первый аукцион на рынке в Саппоро указывает на то, что на острове Хоккайдо, где их выращивают, начинается лето.
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