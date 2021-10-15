logo
Русский Українська

BTC/USD

59351.13

ETH/USD

3785.81

LTC/USD

180.78

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир В Йемене в течение недели погибли более 100 человек
commentss НОВОСТИ Все новости

В Йемене в течение недели погибли более 100 человек

В стране произошла эскалация конфликта

сегодня, 13:30
Автор:

Козлова Альбіна

Йемен переживает гражданскую войну с 2014 года. Тогда хуситы захватили столицу Сану и большую часть севера страны, вытеснив правительство в Саудовскую Аравию. Представители правительства вместе с силами США и Саудовской Аравии с 2015 года воюют с повстанцами. Несмотря на воздушные обстрелы и наземные бои, выбить хуситов из страны не удается. Зато в Йемене из-за войны гуманитарный кризис. Об этом пишет АР.

В Йемене в течение недели погибли более 100 человек

В Йемене большие человеческие потери из-за столкновений, фото middle-east-online

В течение последних месяцев наступление войск боевиков-хуситов на богатую нефтью провинцию Мариб усилилось. Сейчас продолжаются бои в Марибе. За последние несколько недель во время боевых действий умерло большое количество бойцов с обеих сторон.

Мариб — центральная провинция в Йемене. За неделю во время боев между правительственными силами Йемена и повстанцами-хуситами погибли по меньшей мере 140 бойцов. Об этом сообщили 14 октября члены племен и представители службы безопасности.

Сейчас наиболее горячо в южной части провинции, которую контролируют официальные власти, в районах Абди и аль-Джуба. Повстанцы, которых поддерживает Иран, нападают на военных и пограничников Саудовской Аравии.

Эскалация конфликта произошла, когда правительственные силы начали контрнаступление для борьбы с повстанцами и отвоевание территорий, которые хуситы захватили на прошлой неделе.

Как сообщал портал "Комментарии", от пожара в Тайване погибли более 50 человек. В городе Гаосюн на юге Тайваня, в многоэтажном доме произошел пожар. 14 октября в тайваньском городе загорелся жилой и коммерческий дом. Пожарным понадобилось более четырех часов, чтобы потушить пламя. Причина пожара пока неизвестна. В результате пожара 79 человек были госпитализированы, из них четырнадцать в тяжелом состоянии.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/houthis-yemen-sanaa-saudi-arabia-middle-east-6b5034c6bde203748fba2f3d2138618d
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ