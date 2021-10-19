Вещи Нельсона Манделы выставили на аукцион: что продают

Аукцион, где продадут вещи умершего президента Южной Африки Нельсона Манделы, состоится 11 декабря в Нью-Йорке. Организаторы мероприятия говорят, что для участников проведут прямой аукцион и онлайн-аукцион. Об этом сообщает Reuters.



Рубашки Манделы в музее Нью-Йорка, фото Reuters

Среди вещей, которые семья покойного выставила на аукцион, более 100 предметов. Это его рубашки, очки, письма из тюрьмы, портфели, штаны, подарки от президентов других стран, в частности, Барака Обамы. Рубашки Манделы имеют интересный цветастый узор, выполненные в специальной технике. Сейчас часть из них экспонируется в музее Нью-Йоркского технологического института моды. Уникальные вещи выставлены для ознакомления. Организаторы выставки убеждены, что эти рубашки могут вдохновить студентов института моды. В этих рубашках Мандела встречался с лидерами других стран, королевой Елизаветой.

Полученные средства с аукциона потратят на строительство мемориального комплекса Манделы и закладку сада в честь покойного президента. В ЮАР будет создан сад свободы Нельсона Манделы. В мемориальном комплексе выставят вещи, связанные с семейной жизнью политика. Дочь Манделы говорит, что цель комплекса — пропаганда равенства всех рас людей и их права на свободу и самовыражение.



"Когда люди приходят в гости, они фактически должны решать свои собственные проблемы, не только с точки зрения расизма, но и личные. Когда они заканчивают ходить по саду, они должны осознать, какой урок могут вынести из жизни Нельсона Манделы и взять с собой домой", — говорит женщина.

Как сообщал портал "Комментарии", реквизиты из фильмов Сильвестра Сталлоне выставили на аукцион. Памятные вещи из боевиков Сильвестра Сталлоне, от боксерских перчаток "Рокки" к повязкам "Рэмбо", выставили на аукцион. Организаторы надеются выручить до $ 1,5 миллиона.

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