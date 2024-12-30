Власти Молдовы приняли решение национализировать активы Газпрома

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан во время правительственного заседания поручил разработать законодательные инициативы по национализации активов компании Молдовагаз, часть которой контролируется российским Газпромом. Об этом сообщили местные СМИ.

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Речан выразил недовольство из-за решения Газпрома прекратить с 1 января 2025 года поставки газа в приднестровский регион.

"Это решение противоречит действующему договору между Молдовагазом и Газпромом, и основывается на вымышленном долге, якобы превышающем 700 миллионов долларов. Международный аудит не подтвердил существование этого долга. Возможно, эти средства пошли на роскошные расходы, но недопустимо перекладывать это бремя на плечи молдавских .Мы преодолеем эту ситуацию, как уже делали раньше во время энергетического шантажа со стороны России", – заявил премьер.

Он поручил министру юстиции Веронике Михайлов-Морару подготовить необходимые изменения в законодательство, чтобы осуществить национализацию стратегических предприятий.

"Прошу подготовить соответствующие поправки к законодательству, чтобы обеспечить возможность национализации. Эти объекты были фактически отняты у нас, и теперь мы должны вернуть их в государственную собственность", – резюмировал Речан.

Напомним, что в субботу Газпром объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января из-за невыполнения платежных обязательств по текущему контракту. В ответ Молдова пригрозила подать иск против Газпрома в арбитраж.

Также на прошлой неделе стало известно, что в Молдове введены ограничения на потребление электроэнергии, в том числе в часы пик. Ранее, в декабре, правительство объявило чрезвычайное положение, позволяющее оперативно реагировать на энергетические вызовы.

Портал "Комментарии" ранее писал, что российский газовый монополист "Газпром" рассматривает Африканский континент как новый перспективный рынок для экспорта газа, поскольку ожидает снижения спроса на российский газ в Европе в ближайшие годы.