Впервые в истории ОАЭ иностранцам будут предоставлять гражданство - кто сможет его получить

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Кириєнко Анна
Объединенные Арабские Эмираты впервые в истории страны будут предоставлять гражданство иностранцам. Об этом сообщает издание WAM.
Объединенные Арабские Эмираты будут предоставлять гражданство иностранцам. Фото: imperial.holiday
Власти ОАЭ уже приняли соответствующие изменения в законодательство.
Однако на гражданство могут рассчитывать только люди четко определенных профессий или общественно необходимые специалисты. Среди них — инвесторы, врачи, изобретатели, ученые, интеллектуалы, художники. Кроме того, гражданство могут получить и члены их семей.
Правил и требований чтобы получить гражданство много. К тому же для каждой из вышеперечисленных категорий выдвигаются свои условия.
Профессиональные достижения человека должны быть подкреплены фактами и доказательствами. Например, ученые должны иметь минимум 10 лет практического опыта в определенной области. Также они должны показать престижную профессиональную награду за их достижения.
Власти страны долго обдумывала, нужно ли позволять получать иностранцам гражданство. Премьер-министра ОАЭ сообщил, что так страна хочет "заманить талантливых людей, которые будут способствовать ее развитию".
Напомним, что Дубай изменил правила въезда для туристов. Теперь чтобы попасть в Дубай, туристам нужно будет показать на границе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-тестом на COVID-19, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки. Документы о прохождении теста на коронавирус не нужны детям до двенадцати лет и непосредственно гражданам ОАЭ, которые улетали в другие страны. Полный список требований к туристам можно посмотреть на нашем сайте.
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