Вручение "Оскара"-2022: названы победители в номинациях

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28 марта 2022 состоялась 94 церемония вручения наград американской киноакадемии "Оскар" в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Были определены номинанты в 24 категориях. Больше всего наград получили киноленты: "В руках пса" – 12, "Дюна" – 10 раз, "Вестсайдская история" и "Белфаст" – по 7, "Король Ричард" – 6.



Ведущая "Оскар-2022" Эми Шумер подала идею включить во время церемонии видеосвязь с президентом Украины Владимиром Зеленским. Голливудский актер и режиссер Шон Пенн сообщил, что уничтожит оскар, если не состоится это выступление. Организаторы же лишь дали минуту молчания в знак солидарности с Украиной, сообщает Daily Mail

Дополнили образы голубыми лентами и символами флага Украины: Джейсон Момоа, Джейми Ли Кертис, Сэмюэль Л. Джексон, Бенедикт Камбербетч, режиссер Паоло Соррентино с супругой и коллегами.

Номинации



Лучший фильм – кинолента режиссера Сиан Хедер "CODA: В ритме сердца"

Лучшая мужская роль – Уилл Смит за главную роль в спортивной драме "Король Ричард".



Лучшая женская роль – Джессика Честейн за женскую роль в фильме "Глаза Тамми Фэй" (The Eyes of Tammy Faye).

Лучший международный полнометражный фильм – кинолента "Сядь за руль моей машины" (Drive my car) режиссера Рюсуке Хамагути.



Лучший полнометражный документальный фильм – лента "Лето соула" (Summer od soul), режиссер ленты – музыкант Ахмир Томпсон (Questlove) из группы "The Roots".



Лучшая мужская роль второго плана – Трой Коцур (Troy Kotsur) за фильм "CODA: В ритме сердца".



Лучшая женская роль второго плана – Ариана ДеБос за фильм "Вестсайдская история"

Лучший дизайн костюмов – Дженни Биван "Оскаром" за костюмы для актеров "Круэлла" (Cruella).

Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана за сценарий к фильму "Белфаст".

Лучший адаптированный сценарий – Сиан Гидер по сценарию фильма "CODA: В ритме сердца".



Лучшая оригинальная песня – певица Билли Айлиш (Billie Eilish) и исполнитель Финнеас О'Коннелл (Finneas O'Connell) за песню No Time To Die ("Не время умирать").

Лучшей музыкой к фильму признано музыкальное сопровождение фильма "Дюна" (Dune).



Лучший короткометражный документальный фильм – кинолента "Королева баскетбола" (The Queen of Basketball).

Лучший монтаж фильма – Джо Уолкер за ленту "Дюна" (Dune).

Лучшая режиссерская работа – Джейн Кэмпион за ленту "В руках пса".

Лучший макияж и прическа – лента "Глаза Тамми Фэй" (The Eyes of Tammy Faye).

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper), создатели – Альберто Миэльго и Лео Санчес.



Лучший игровой короткометражный фильм — кинолента "Долгое прощание" (The Long Goodbye), режиссер Анейл Кария.

Лучшая операторская работа — кинооператор Грег Фрейзер за фильм "Дюна".

Лучшие визуальные эффекты – лента "Дюна" (Dune).



Лучший анимационный фильм – фэнтези фильм "Энканто" (Encanto) студии Disney, режиссеры Байрон Говард и Джаред Буш.

Как сообщал портал, украинская историческая драма выходит в широкий кинопрокат в США.

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