Всем текилы: в Мексике начал курсировать локомотив с безлимитным алкоголем (Фото)

Многие люди любят путешествия, однако мексиканцы нашли способ как заставить полюбить поездки поездами еще больше. Для этого в стране запустили роскошный поезд, где в течение всей поездки у пассажиров есть возможность бесплатно пить текилу. Такую информацию предоставил Robbreport.com.

Мексика запустила поезд с безлимитной текилой. Фото: biletik.aero

Локомотив будет курсировать из города Гвадалахара к крохотному городку Текила.

Кроме этого, в вагонах поезда очень приятно находиться. Так называемый "Текила-поезд" разработан в винтажном стиле. Он обшит деревянными панелями и имеет огромные обзорные окна.

Локомотив "Хосе Куерво Экспресс" прибывает в конечную точку за 11 часов. Все это время каждый пассажир может подойти к бару и выбрать алкоголь, который ему нравится. В меню напитков преобладает текила различных культовых брендов.

В поезде есть и опытный текильер — сомелье и знаток текилы. Он также проводит для пассажиров дегустацию и рассказывает о напитке.

Однако билет на поезд мечты стоит недешево — 166 долларов за одного человека.

По словам местных экспертов, такой транспорт может изрядно повлиять на туризм в Мексике.

Напомним, что мексиканские археологи нашли первый корабль, на котором перевозили рабов из цивилизации Майя. Корабль был обнаружен археологами в Мексиканском заливе в двух морских милях от Сизаля в 2017 году. Но понадобилось три года исследований, чтобы подтвердить, что это был невольничий корабль майя. Подробности находок читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщали, что Мексика начала прививать первую очередь своих граждан вакциной от коронавируса. Пока вакцинировать будут только медицинских работников.

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