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Женщин в Иране будут принудительно лечить из-за отказа от хиджаба: что известно

Иранские женские и правозащитные группы выступили против такой инициативы

15 ноября 2024, 21:59
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Кречмаровская Наталия

В Иране планируют открыть "лечебную клинику" для женщин, которые нарушают законы об обязательном ношении хиджаба в общественных местах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания The Guardian.

Женщин в Иране будут принудительно лечить из-за отказа от хиджаба: что известно

Иллюстративное фото

Такую информацию озвучила глава департамента женщин и семьи штаба Тегерана по вопросам поддержания добродетели и предотвращения порока Мехри Талеби Дарестани. По ее словам, клиника будет предлагать "научное и психологическое лечение склонности к снятию хиджаба".

Иранские женские и правозащитные группы выступили против такой инициативы.

"Идея создания клиник для "лечения" женщин, не носят платок, вызывает ужас, ведь людей будут изолировать от общества просто за то, что те не покоряются господствующей идеологии", — сказала иранская журналистка Сима Сабет, проживающая в Британии.

Иранский адвокат по правам человека Хоссейн Раиси заявил, что идея клиники для лечения женщин, не соблюдающих законы о ношение хиджаба, "не исламская и согласованная с иранским законодательством". Он отметил, что вызывает обеспокоенность также то, что заявление поступило от Департамента женщин и семьи Тегеранского штаба по продвижению добродетели и предотвращению порока, непосредственно подчиненного верховному лидеру Али Хаменеи.

Открытие клиники объявили после новости в государственных медиа о том, что студентку тегеранского университета, раздевшуюся до нижнего белья в знак протеста против нападения на нее охранников кампуса за неношение хиджаба и арестованную, перевели в психбольницу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самые редкие болезни в мире.




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Источник: https://www.theguardian.com/global-development/2024/nov/14/iran-announces-treatment-clinic-for-women-who-defy-strict-hijab-laws
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