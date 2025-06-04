А как же российские разработки: стало известно, какая программа стоит на рабочем компьютере Путина (ФОТО)

У Путина на рабочем компьютере установлен Windows XP. Поддержка этой операционной системы была прекращена еще 11 лет назад. Это при том, что сам Путин повторяет, что россиянам нужно пользоваться только разработками так называемых российских производителей. Похоже, что сам он своего правила не соблюдает.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом пишет телеграмм-канал "ЧТД"

Авторы публикации изучили опубликованные Кремлем фотографии Путина из его рабочего кабинета. На них часто попадает компьютер Путина, с рабочим столом операционной системы Windows XP от Microsoft. Одно из последних таких фото было опубликовано в конце апреля.

Windows XP была выпущена еще в 2001 году. В 2014 году Microsoft прекратила ее поддержку, а после 2019-го не выпускала обновления безопасности для нее. "Открытые медиа" тогда отмечали, что Windows XP – последняя ОС от Microsoft, получившая сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и может быть установлена на служебные компьютеры высших государственных служащих России.

ЧТД предполагает, что Путин действительно пользуется своим рабочим компьютером: судя по фотографиям, на рабочем столе меняется количество иконок.

Фото с сайта Кремля. Он был сделан в конце апреля 2025 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин пригрозил Microsoft и Zoom в РФ . Путин призвал "душить" западные сервисы, которые "не до конца ушли из России". Такое заявление он сделал во время встречи с представителями российских деловых кругов. Его цитируют русские пропагандисты.

Один из участников предложил ему подумать над ограничениями для западных компаний, которые, по его словам, "не до конца ушли из России" и ограничивают развитие отечественного IT-сектора (в качестве примера он привел Microsoft и Zoom). Путин же с радостью поддержал сумасшедшую инициативу.