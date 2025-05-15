А простым россиянам рассказывает, что Америка – "зло": патриарх Кирилл "засветил" модный гаджет из США (ФОТО)

Несмотря на публичную риторику против "тотального цифрового контроля", патриарх Кирилл в последнее время демонстрирует обратное. На официальных мероприятиях его не раз видели с Apple Watch на руке.

Патріарх Кирило (фото з відкритих джерел)

Об этом сообщают российские СМИ. Начиная с конца апреля 2025 года, умные часы компании Apple были зафиксированы на запястье главы РПЦ в нескольких случаях:

22 апреля — во время встречи с Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием;

8 мая – во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем;

9 мая — на мероприятии с участием лидера Республики Сербской Милорада Додика.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что патриарх Кирилл появился на публике с краденой вещью покойного украинского митрополита. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл явился с панагией, которая, как оказалось, была похищена в 2016 году из дома украинского митрополита Александра (Драбинко). Этот медальон принадлежал усопшему митрополиту Владимиру (Сабодану). Об этом сообщает Духовный фронт Украины.

По информации издания, панагию похитили из сейфа митрополита Александра в его доме в селе Ходосовка Киевской области в 2016 году. Уже 6 апреля 2017 г. во время спецоперации Национальной полиции, когда злоумышленники пытались продать часть похищенного имущества на сумму около 500 тысяч долларов, была задержана группа лиц и изъята часть похищенного.

Среди задержанных, по данным правоохранителей, были два священнослужителя Московской церкви: Степан Бенц и Алексей Савенко. Савенко до сих пор занимает должность настоятеля храма апостола и Евангелиста Иоанна Богослова на улице Гришко, 1 в столичных Позняках. Однако официальное подозрение было вручено только одному из них — ныне покойному иерею Бенцу. Впоследствии с ним было заключено соглашение о признании вины — по словам потерпевшей стороны, это произошло без его ведома и согласия. Остальные лица, которых называл Бенц, к ответственности привлечены не были.





