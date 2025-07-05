Адский прилет в РФ: в Генштабе раскрыли детали массированного удара

5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Аэродром "Борисоглебск". Фото: Генштаб

По информации Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

Детальные результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ряде российских регионов зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом после ночной атаки БпЛА. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В ночь на субботу, 5 июля, по сообщениям российских властей и очевидцев, беспилотники атаковали ряд объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов. По словам губернатора Саратовской области, в Энгельсе и Саратове обломки дронов повредили жилые дома.

Местные жители Энгельса в соцсетях сообщали о серии взрывов в районе военного аэродрома. В Чебоксарах дроны атаковали одно из производственных предприятий. На распространенных в соцсетях видео зафиксирован масштабный пожар. После атаки в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

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