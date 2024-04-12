Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил, что агрессивная тактика является частью усилий Кремля, направленных на усиление российского влияния в Балтийском регионе.

РФ все чаще устраивает провокации против стран Балтии. Фото из открытых источников

По его словам, российские спецслужбы мстят балтийским странам за поддержку Украины.

Сообщается, что через несколько месяцев после вторжения в Украину РФ провела военные учения, во время которых нацелилась на Эстонию и имитировала ракетные удары.

Правительства стран Балтии также обвинили РФ в "гибридной войне", в том числе в широкомасштабном глушении GPS, повреждении автомобиля одного из членов кабинета министров и организации притока нелегальных мигрантов, что заставило Финляндию закрыть свою границу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.