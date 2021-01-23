Акции протеста в России завершились - итоги (Видео)

Акции протеста в Москве и регионах завершились. ТАСС передает, что большинство московских улиц были освобождены от массовых скоплений.

Фото: rbk.ru. Протесты в России - итоги дня

Протестующих не осталось и у СИЗО "Матросская тишина", где находится оппозиционер Алексей Навальный.

Однако меры безопасности на столичных улицах пока усилены.

Первые акции протеста прошли в восточных регионах России — Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Впоследствии волна протестов распространилась на всю территорию страны. Общее количество городов, которые восстали против режима — 93.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш на протестные акции в целом по стране вышло не менее 150 000 человек.





Самые масштабные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Там было задержано наибольшее количество протестующих. За весь день в России задержали более 2,5 тысячи человек: 945 человек в Москве, 366 в Петербурге, 1189 — в регионах.

Часть задержанных — несовершеннолетние. Впоследствии всех задержанных лиц, не достигших совершеннолетия, отпустили.

В участки полиции попали представители СМИ и жена Александра Навального — Юлия.

Полиция применяла физическую силу к участникам митинга. Кроме того, протестующие в Москве забросали омоновцев снежками.





Напомним, что акция в поддержку Алексея Навального прошла и в Киеве. Однако через некоторое время пришли неизвестные люди, которые начали агрессивно себя вести.

Люди представились "патриотически настроенными гражданами". Однако впоследствии они начали жечь и вырывать из рук плакаты и объяснять митингующим, что те безрезультатно здесь стоят. Неизвестные объяснили свою точку зрения, согласно которой Навальный такой же "имперец" как и Владимир Путин. Поэтому нет причин защищать и отстаивать его свободу и права.

Также, сайт "Комментарии" сообщает, что сегодня, кроме России на массовые митинги вышли и граждане Беларуси. Подробности читайте в нашем материале.

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