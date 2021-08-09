Актер Панин пообещал деньги за плевок в лицо российскому пропагандисту Соловьеву: подробности

Скандально известный актер Алексей Панин пообещал денежное вознаграждение за плевок в лицо одному из наиболее известных российских пропагандистов Владимиру Соловьеву. За такой поступок Панин готов заплатить 500 евро. Соответствующий пост актер выложил в Instagram, пишет УНИАН.

Владимир Соловьев - фото из открытых источников

"Обращаюсь ко всем, кто увидит эту гниду! Пожалуйста, плюньте при встрече ему в рожу!" — написал Алексей Панин.

Актер обратился к аудитории и пообещал перевести денежную сумму после того, как ему пришлют видео, подтверждающее плевок.

"Я понимаю, что он больной и обращать на него внимание не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой, переходит все границы! Я заплачу 500 евро! Больше не могу, извините!" — обратился актер к подписчикам.





Вероятно, Панин имел в виду резкие высказывания Соловьева в адрес известной актрисы Лии Ахеджаковой. Пропагандист раскритиковал спектакль с ее участием, назвав артистку "стареющим посмешищем".

Напомним, что не так давно Владимир Соловьев заговорил о возможном применении ядерного оружия против Украины. Такие рассуждения он развел во время своей программы, когда речь зашла об обострении ситуации на Донбассе. По словам Соловьева, на Донбассе возможно якобы прямое столкновение российских военных и войск стран НАТО, из-за чего "могут погибнуть 400 тысяч россиян на Донбассе". О том, что никаких войск НАТО нет ни на территории Украины, ни тем более вблизи Донбасса, пропагандист не упомянул.

В материале нашего издания также можно ознакомиться с результатами исследования, как российская пропаганда повлияла на украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!