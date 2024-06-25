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Актера и страстного поклонника режима Кремля объявили в розыск в России: что он натворил

Судебные приставы начали охоту на Дмитрия Дюжева

25 июня 2024, 22:50 comments3972
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский актер и сторонник путинского режима Дмитрий Дюжев, поддерживающий войну в Украине и проводящий пропагандистские концерты на оккупированных территориях, столкнулся с серьезными проблемами в России. По сообщениям российских СМИ, актер объявлен в розыск из-за значительных долгов за коммунальные услуги.

Актера и страстного поклонника режима Кремля объявили в розыск в России: что он натворил

Дмитрий Дюжев (фото из открытых источников)

Дюжев оказался злобным неплательщиком, игнорируя счета за газ, электроэнергию и отопление. Его долг перед коммунальными службами России составляет более 44 тысяч рублей, включая 23 тысячи 89 рублей 76 копеек за газ, электроэнергию и отопление, а также 21 тысячу 143 рубля 64 копейки за ЖКХ.

Актер не комментирует свою задолженность и не желает обсуждать тот факт, что регулярно не платит счета, несмотря на свои патриотические заявления о любви к России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер на Донбассе выдал циничное заявление о "приближении победы РФ". Российская знаменитость, артист-путинист, снимавшийся в популярном в нулевых бандитском сериале "Бригада", Дмитрий Дюжев прибыл в оккупированный Донбасс. Там он должен выступать в пропагандистском мероприятии.

Концерт прошел на территории временно оккупированной Донецкой области, где расположен мемориальный комплекс "Савур-Могила". Там Дюжев отвечал на вопросы российских пропагандистов. В его словах озвучен весь комплекс циничных кремлевско-пропагандистских штампов.

Ситуацию усложнило то, что Дмитрий Дюжев не контролирует свою мимику, все время издавал какие-то гримасы. По мнению пользователей социальных сетей, у него заподозренно изменено состояние сознания.



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