Активность Трампа уже начинает пугать Кремль: в чем причина

Путинский режим приказал государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным как инициативу и дипломатическую победу Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Российское издание "Медуза" сообщило, что Кремль дал указание российским государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор Трампа и Путина от 12 февраля как "инициативу и победу Путина" и реже упоминать имя Трампа в освещении этого разговора и других событий", – говорится в сообщении ISW.

Сообщается, что Кремль обеспокоен тем, что россияне могут начать воспринимать Трампа как более активного и решительного лидера, чем Путин. В связи с этим российское правительство дало указание пропагандистским СМИ подчеркивать роль Путина как главного инициатора переговоров и не создавать "ложных, чрезмерно оптимистичных ожиданий" относительно возможного мирного урегулирования войны в Украине.

В своем отчете аналитики ISW отмечают, что Кремль не хочет, чтобы российская общественность воспринимала Трампа как "сильного лидера, способного изменить ситуацию", а Путина – как пассивного или слабого политика по сравнению с ним.

"Ранее российское информационное пространство изображало Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия может работать. Однако Кремль, возможно, пытается негативно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и власть Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах", – отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — если в вероятном мирном соглашении с РФ, которое продвигает Вашингтон, будут зафиксированы территориальные потери Украины, как это видят в администрации президента США Дональда Трампа, то многие украинцы, которые потеряли свои дома, убегая от войны, будут иметь мало шансов вернуться когда-то к ним. Также многие вынуждены будут смириться с тем, что им и дальше придется жить в оккупации. Об этом пишет издание "The New York Times".



