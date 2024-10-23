Алаудинов обозвал журналиста «шайтаном» и «чертом»: какой вопрос о Курщине выбесил чеченца

Командир спецподразделения быстрого реагирования "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов подверг жесткой критике журналиста российской "Комсомольской правды" Ивана Панкина, назвав его "шайтаном", "чеченофобом" и "чертом" из-за поставленных вопросов ситуации в Курской области и межнациональных конфликтов.

Апты Алаудинов

В частности, Алаудинов выразил свое недовольство из-за публикации фрагментов интервью от 15 октября, которое транслировалось по радио "Комсомольская правда". В этом интервью ему ставили вопрос о роли "Ахмата" во время вторжения ВСУ в Курскую область, а также конфликта в Анапе между россиянами и чеченцами.

Он назвал Панкина "чеченофобом" и "ненавистником чеченцев", а также обвинил его в том, что тот задавал провокационные вопросы в прямом эфире.

"Когда я обращаюсь к этому черту, говорю: для вас враги не украинцы, не украинские формирования, а чеченцы. Я его никоим образом не считаю частью России или патриотом страны. Это просто черт, работающий на развал России изнутри", – заявил Алаудинов.

Во время разговора в эфире Алаудинов обвинил журналиста в разжигании межнациональной розни и отметил, что для Панкина главными врагами являются чеченцы, а не НАТО или Украина. Командир "Ахмата" также предложил высказать свое мнение о Министерстве обороны России и его руководителях.

При этом известно, что истерику Алаудинова вызвали вопросы российского журналиста о том, почему чеченцы не воюют на передовых позициях. Алаудинов обвинил российских военных в том, что именно они сбегают с позиции, а чеченцы "смело защищают" Курскую АЭС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы предлагают воюющим в Курской области чеченцам сдавать позиции Россиян за вознаграждение, а также сдать пребывание самого Алаудинова.



