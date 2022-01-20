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Алексей Навальный дал интервью изданию Time: что рассказал главный узник Путина

31 января на обложке еженедельного американского журнала Time появится фотография главного оппозиционера России Алексея Навального

сегодня, 09:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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Алексею Навальному удалось пообщаться с американским журналистом. С Саймоном Шустером Навальный вел переписку из тюрьмы несколько месяцев. Теперь большая публикация о главном оппозиционере России, который уже больше года находится в тюрьме после  отравления "Новичком", выйдет на страницах журнала "Time". Более того, его фотография украсит обложку журнала. Об этом пишет издание "Медуза", передают "Комментарии".

Алексей Навальный дал интервью изданию Time: что рассказал главный узник Путина

Алексей Навальный. Фото с Twitter

Алексей Навальный во время переписки с журналистом и как оказалось своим давним знакомым, рассказал об условиях своего заключения и взгляда на то, что происходит на международной арене.

Навальный подтвердил информацию российских журналистов о том, что ему создали особые условия. В частности, сокамерникам запрещено с ним общаться, а его самого окружает круглосуточное видеонаблюдение.

"Везде видеокамеры, сотрудники ни при каких обстоятельствах не общаются со мной без видеорегистратора. Окна заклеены белой бумагой, чтобы я не видел, что происходит снаружи. Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви", – поделился Навальный.

Что касается событий в мире, то Навальный позиции Путина не удивлен. Говорит, он играет с заходом в одну и ту же игру.

"Запад каждый раз попадает в одну простую ловушку Путина: тот выдвигает бешеные требования, а США вместо игнорирования этого маразма — убегают и организуют какие-то переговоры. Они похожи на испуганного школьника, которого булит старшеклассник", — комментирует Алексей Навальный .

По мнению Навального, западному сообществу нужно только ввести санкции против тех олигархов, которые якобы "держат" деньги самого Путина. А те санкции, которые были и есть сейчас, направлены не на тех людей.

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Источник: https://meduza.io/feature/2022/01/19/chelovek-kotorogo-boitsya-putin?utm_source=twitter&utm_medium=main
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