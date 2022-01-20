Алексей Навальный дал интервью изданию Time: что рассказал главный узник Путина

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Людмила Слободенюк
Алексею Навальному удалось пообщаться с американским журналистом. С Саймоном Шустером Навальный вел переписку из тюрьмы несколько месяцев. Теперь большая публикация о главном оппозиционере России, который уже больше года находится в тюрьме после отравления "Новичком", выйдет на страницах журнала "Time". Более того, его фотография украсит обложку журнала. Об этом пишет издание "Медуза", передают "Комментарии".
Алексей Навальный. Фото с Twitter
Алексей Навальный во время переписки с журналистом и как оказалось своим давним знакомым, рассказал об условиях своего заключения и взгляда на то, что происходит на международной арене.
Навальный подтвердил информацию российских журналистов о том, что ему создали особые условия. В частности, сокамерникам запрещено с ним общаться, а его самого окружает круглосуточное видеонаблюдение.
Что касается событий в мире, то Навальный позиции Путина не удивлен. Говорит, он играет с заходом в одну и ту же игру.
По мнению Навального, западному сообществу нужно только ввести санкции против тех олигархов, которые якобы "держат" деньги самого Путина. А те санкции, которые были и есть сейчас, направлены не на тех людей.
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