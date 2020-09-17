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Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру российского оппозиционера на престижную премию выдвинули авторитетные ученые из России и других стран

сегодня, 14:37
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава Фонда борьбы с коррупцией  и наиболее яркий представитель оппозиции в России Алексей Навальный выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание "Медуза", ссылаясь на российского профессора, который преподает в университете Ратгерс в Нью-Джерси Сергея Ерофеева.

Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

В своем интервью либерально настроенному телеканалу "Дождь" Ерофеев заявил, что в этом году ряд авторитетных ученых  на Западе, которые отслеживают события в России, стали инициаторами выдвижения Навального.

"Я не стану называть конкретных имен, это будет некорректно, но среди тех, кто поддержал кандидатуру Алексея Навального, есть "большие люди", - заметил профессор.

При этом ранее Ерофеев уже комментировал данную возможность для Навального, поскольку "она уже давно витала в воздухе".

"Последние события подстегнули некоторую часть международного научного сообщества, и даже ту часть, которая до сих пор была равнодушна к деятельности Навального, в том числе в России. Среди моих коллег есть такие, которые сказали, что не доверяли ему до сих пор или не замечали его деятельность. Но после его отравления и возвращения из комы вдохновило коллег, чтобы этот шаг сделать. Они решились на этот шаг, потому что понимают, насколько важно это для России и для мира", - заключил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году Алексея Навального номинировали на престижную премию им. Андрея Сахарова.


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