Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Глава Фонда борьбы с коррупцией и наиболее яркий представитель оппозиции в России Алексей Навальный выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание "Медуза", ссылаясь на российского профессора, который преподает в университете Ратгерс в Нью-Джерси Сергея Ерофеева.

В своем интервью либерально настроенному телеканалу "Дождь" Ерофеев заявил, что в этом году ряд авторитетных ученых на Западе, которые отслеживают события в России, стали инициаторами выдвижения Навального.

"Я не стану называть конкретных имен, это будет некорректно, но среди тех, кто поддержал кандидатуру Алексея Навального, есть "большие люди", - заметил профессор.

При этом ранее Ерофеев уже комментировал данную возможность для Навального, поскольку "она уже давно витала в воздухе".

П оследние события подстегнули некоторую часть международного научного сообщества, и даже ту часть, которая до сих пор была равнодушна к деятельности Навального, в том числе в России. Среди моих коллег есть такие, которые сказали, что не доверяли ему до сих пор или не замечали его деятельность. Но после его отравления и возвращения из комы вдохновило коллег, чтобы этот шаг сделать. Они решились на этот шаг, потому что понимают, насколько важно это для России и для мира", - заключил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году Алексея Навального номинировали на престижную премию им. Андрея Сахарова.

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