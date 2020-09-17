Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Екатерина Белоброва
Глава Фонда борьбы с коррупцией и наиболее яркий представитель оппозиции в России Алексей Навальный выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание "Медуза", ссылаясь на российского профессора, который преподает в университете Ратгерс в Нью-Джерси Сергея Ерофеева.
В своем интервью либерально настроенному телеканалу "Дождь" Ерофеев заявил, что в этом году ряд авторитетных ученых на Западе, которые отслеживают события в России, стали инициаторами выдвижения Навального.
При этом ранее Ерофеев уже комментировал данную возможность для Навального, поскольку "она уже давно витала в воздухе".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году Алексея Навального номинировали на престижную премию им. Андрея Сахарова.
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