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Алексея Навального включили в список экстремистов: что известно

Лидер российской оппозиции включен в список экстремистов

сегодня, 19:16
Автор:

Козлова Альбіна
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25 января оппозиционер Алексей Навальный был включен в официальный список террористов и экстремистов в России на уровне с талибами и Исламским государством. Об этом сообщает Euronews.

Алексея Навального включили в список экстремистов: что известно

Оппозиционеров в России включили в список экстремистов, фото из открытых источников

Такое решение предполагает, что банковские счета политзаключенного будут заморожены. Этим займутся работники Федеральной службы финансового мониторинга России.

В список террористов и экстремистов были включены и восемь главных помощников Навального, среди которых Георгий Альбуров, Любовь Соболь. Глава штаба Навального Леонид Волков прокомментировал в социальной сети это событие и подчеркнул, что гордится трудом "в замечательной команде "экстремистов и террористов".

"Обесценивая значение слов и выворачивая их значение наизнанку, Кремль копает себе более глубокую яму. Он делает все возможное, чтобы те, кто все еще верит Путину, перестали ему верить", – написал в Facebook глава штаба Навального.

Напомним, что Навальный арестован в январе 2021 года. Суд приговорил оппозиционера к двум с половиной годам лишения свободы. Сам оппозиционер считает все обвинения политически мотивированными.

В апреле 2021 года Фонд Навального по борьбе с коррупцией был объявлен вне закона. Также из-за поддержки оппозиционных взглядов несколько правозащитных групп и независимых СМИ признаны иноагентами.

Кроме того российские прокуроры обратились в суд с ходатайством о том, что брата Навального Олега нужно отправить в колонию, чтобы он отбыл годовалый условный срок заключения. Родственник оппозиционера был осужден за нарушение правил карантина во время акции протеста в поддержку Алексея.

В Европейском союзе возмущены такими действиями Кремля по отношению к оппозиционеру Алексею Навальному. Представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано повторил, что "это неприемлемо. Мы рассматриваем это как продолжение репрессий против критикующих власть в России".

Как сообщал портал "Комментарии", Тихановская прокомментировала приговор мужу.


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Источник: https://www.euronews.com/2022/01/25/alexei-navalny-russia-adds-opposition-leader-to-list-of-terrorists-and-extremists
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