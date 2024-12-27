Алиев отказался говорить с Кадыровым: скандал из-за сбитого самолета набирает обороты

Кадыров утром в пятницу, 27 декабря, пытался поговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тот отказался. Об этом пишет паблик "Кремлевская табакерка"

Ильхам Алиев (фото из открытых источников)

Азербайджанская сторона не только потребовала извинений и компенсаций от России, но и подчеркнула, что говорить об этом инциденте Алиев будет только с Владимиром Путиным.

"С одной стороны, разумеется – кто такой Кадыров для Алиева? Но с другой стороны – в Азербайджане сейчас популярна версия, что мы не только сбили самолет, но и якобы специально отправили в Актау, чтобы тот по дороге упал в море. Очень опасная для нас версия", – сказал источник в Кремле.

Кремлевский источник утверждает, что Алиев общался по этому поводу с Токаевым, чтобы тот обеспечил прозрачное расследование инцидента с самолетом Azerbaijan Airlines.

"По слухам, попытка Кадырова связаться с Алиевым не была согласована с АП, что может создать новые проблемы для главы Чечни", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Росавиация пытается перебросить вину на пилотов . Экипаж азербайджанского самолета, в конце концов потерпевшего аварию вблизи казахстанского города Актау, самостоятельно принял решение изменить маршрут и лететь в Казахстан. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам Ядрова, во время инцидента обстановка в районе аэропорта "Грозный" была "чрезвычайно сложной". Он отметил, что на тот момент украинские беспилотники совершали атаки на объекты в Грозном и Владикавказе.

Глава Росавиации сообщил, что командир экипажа дважды пытался усадить самолет в Грозном, однако обе попытки оказались неудачными.

