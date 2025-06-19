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Амбициозные планы Кремля посыпались: чего так и не смогли достичь в России

В России сокращают работников на предприятиях авиационной отрасли

сегодня, 20:36
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Кречмаровская Наталия

В Кремле после введения санкций неоднократно заявляли о быстрых темпах импортозамещения. Однако результат оказался не слишком оптимистичным: одно дело — сделать свою Колу или аналог McDonald's, чтобы россияне не чувствовали себя оторванными от мира, другое — высокотехнологичные продукты.

Амбициозные планы Кремля посыпались: чего так и не смогли достичь в России

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что несмотря на утверждение руководства объединенной авиастроительной корпорации РФ о намерениях за пять лет "быть на уровне конкурентоспособности с Boeing и Airbus", на самом деле корпорация-разработчик распиаренных "импортозамещенных" Superjet, МС-21 и других самолетов сокращает 1,5 тысячи сотрудников.

Все планы России по выпуску самолетов проваливаются. Так, по данным Центра, из 40 пассажирских самолетов, которые российское правительство планировало выпустить в 2024 году, было произведено всего три.

"Серийный выпуск самолетов Superjet и МС-21 без использования импортных деталей продолжают переносить, поскольку в условиях санкций российский авиапром не может обеспечить безопасность своих самолетов, что подтверждается многочисленными инцидентами с ними", — объяснили ситуацию в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра убеждены, что бы там ни рассказывали пропагандисты, авиастроение — это высокотехнологичная отрасль. На примере таких отраслей хорошо видны разрушительные последствия от санкций и технологическая отсталость РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит школьников к будущим войнам, обучая их управлению дронами и привлекая к производству оружия. Дети будут работать на заводах ВПК.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14657
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