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Американцы заявили об испытании Россией нового вида вооружений

По данным США, у России уже есть оружие, которое уничтожает спутники

сегодня, 16:16
Автор:

Владимир Лавский

Космическое командование США заявило в Twitter, что Россия испытала новую ракету, уничтожающую спутники.

Американцы заявили об испытании Россией нового вида вооружений

"Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса", — говорится в сообщении.

Космическое командование подчеркнуло, что будет защищать США и их союзников от космической агрессии. В прошлый раз о российских испытаниях Космическое командование заявляло в апреле.


Как ранее сообщали "Комментарии", в России умер известный советский актер. 


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