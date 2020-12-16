Американцы заявили об испытании Россией нового вида вооружений

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Владимир Лавский
Космическое командование США заявило в Twitter, что Россия испытала новую ракету, уничтожающую спутники.
Космическое командование подчеркнуло, что будет защищать США и их союзников от космической агрессии. В прошлый раз о российских испытаниях Космическое командование заявляло в апреле.
Как ранее сообщали "Комментарии", в России умер известный советский актер.
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