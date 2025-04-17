Москва пытается использовать мощности конфискованной американской компании для обеспечения продовольствием своих военных структур. Как сообщает Reuters, речь идет о консервном производителе "Главпродукт", который стал единственной американской компанией, официально национализированной российским государством.

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Новый глава предприятия в обращении к генпрокурору РФ подчеркнул, что изъятие актива было якобы необходимым шагом для налаживания стабильного производства — в частности, на нужды Национальной гвардии и Минобороны России.

В настоящее время завод находится под управлением Росмайна, после того, как он был отобран у Леонида Смирнова, американского предпринимателя, проживающего в Лос-Анджелесе. Смирнова и связанные с ним структуры российская прокуратура обвиняет в выводе из РФ около 17 миллионов долларов в период с 2022 по 2024 год.

Руководство "Главпродукта" было обновлено по инициативе компании "Дружба народов", ранее являвшейся эксклюзивным поставщиком продовольствия для Росгвардии (в 2019–2020 годах). К национализации "Главпродукт" не имел отношения к военным поставкам, но ситуация кардинально изменилась после перехода активов под государственный контроль.

Информация о владельцах "Дружбы народов" официально не разглашается, но в 2022 году компания приобрела структуры, связанные с агропромышленным гигантом "Агрокомплекс имени Ткачева". Согласно аудитам за 2025 год, конечным бенефициаром этого холдинга является Александр Ткачев, эксминистр сельского хозяйства РФ, находящийся под санкциями ЕС из-за поддержки аннексии Крыма.

Отметим, что изъятие иностранных активов в России в последнее время явилось тенденцией. Под удар попали десятки компаний из Европы, среди них такие игроки, как Carlsberg и Fortum, потерявшие контроль над своими российскими филиалами.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины закончится дипломатически. По словам президента, это связано с тем, что Россия не сможет оккупировать все украинские территории, однако Киев также не может освободить военным путем все захваченные РФ земли.